Боррель: ми не можемо дозволити путіну створити маріонетковий уряд у Києві та мати російську армію на польському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Європейському Союзі не можуть дозволити російському диктатору володимиру путіну створити маріонетковий уряд у Києві та мати російську армію на польському кордоні, заявив на конференції Europe and the World 24 жовтня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.
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"Україна не може захиститися без нашої потужної підтримки. Я знаю спосіб швидко закінчити війну. Я перестаю підтримувати Україну, і війна закінчиться капітуляцією українців. Чи так ми хочемо, щоб війна закінчилася? Я думаю, ні. Тому що ми не можемо дозволити путіну створити маріонетковий уряд у Києві та мати російську армію на польському кордоні. Тому що якщо путін переможе, у такому випадку хто наступний?", - сказав Боррель.
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