Борьба с контрабандой: в Одессе заработало первое подразделение припортового контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Первое подразделение припортового контроля в Украине, созданное в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), начало работу в Одесском порту. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на сообщении ГФС.
“Первое подразделение припортового контроля в Украине, созданное в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), уже начало свою работу в Одесском порту. Это новый этап в противодействии контрабанде и транснациональной преступности, борьба с которыми сегодня осуществляется многими мировыми странами”, - рассказал Продан.
Как пояснил глава ГФС, Одесский порт был выбран потому, что фактически 100% контейнеров, попадающих на таможенную территорию Украины, заходят именно через зону деятельности Одесской таможни.
В состав подразделения вошли по 5 работников от Одесской таможни ГФС и Южного регионального управления Госпогранслужбы. Они будут работать на предупреждение незаконного перемещения контрабанды наркотиков, оружия, фальсифицированных товаров, товаров двойного назначения, объектов флоры и фауны с использованием морских контейнеров и другой преступной деятельности.
Подразделение портового контроля будет проводить анализ предварительной информации, предоставляемой морскими агентами с учетом национальных и международных баз данных (CTS-международная система рисков, WCO IPM и PICS-обмен данными по контрафактной продукции и данными об обороте прекурсоров). После этого будет осуществляться отбор рисковых перемещений товаров в контейнерах, обобщение и анализ имеющейся информации.
На основании полученной информации будет приниматься решение о дополнительных формах таможенного контроля. Это может быть либо дополнительная проверка документов, или проведения сканирования, взвешивание, таможенный досмотр, применение кинологических команд.
Вторая группа будет создана в зоне деятельности Киевской таможни в аэропорту “Борисполь”. Ее запуск планируется в конце марта. Обе группы будут функционировать при поддержке посольства Канады в Украине.
Напомним, Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата.