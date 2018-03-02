Боротьба з контрабандою: в Одесі запрацював перший підрозділ припортового контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Перший підрозділ припортового контролю в Україні, створений у рамках Глобальної програми по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), розпочав роботу в Одеському порту. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на повідомленні ДФС.
“Перший підрозділ припортового контролю в Україні, створений у рамках Глобальної програми по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), вже розпочав свою роботу в Одеському порту. Це новий етап у протидії контрабанді та транснаціональній злочинності, боротьба з якими сьогодні здійснюється багатьма світовими країнами”, — розповів Продан.
Як пояснив очільник ДФС, Одеський порт було обрано тому, що фактично 100% контейнерів, які потрапляють на митну територію України, заходять саме через зону діяльності Одеської митниці.
До складу підрозділу увійшли по 5 працівників від Одеської митниці ДФС та Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Вони працюватимуть на упередження незаконного переміщення контрабанди наркотиків, зброї, фальсифікованих товарів, товарів подвійного призначення, об’єктів флори та фауни з використанням морських контейнерів та іншої злочинної діяльності.
Підрозділ портового контролю здійснюватиме аналіз попередньої інформації, яка надається морськими агентами з урахуванням національних та міжнародних баз даних (CTS-міжнародна система ризиків, WCO IPM та PICS-обмін даними з контрафактної продукції та даними про обіг прекурсорів). Після цього здійснюватиметься відбір ризикових переміщень товарів у контейнерах, узагальнення та аналіз наявної інформації.
На підставі отриманої інформації прийматиметься рішення про додаткові форми митного контролю. Це може бути або додаткова перевірка документів, або проведення сканування, зважування, митного огляду, застосування кінологічних команд.
Друга група буде створена в зоні діяльності Київської митниці в аеропорту “Бориспіль”. Її запуск планується наприкінці березня. Обидві групи функціонуватимуть за підтримки посольства Канади в Україні.
Нагадаємо, Україна приєдналась до глобальної системи контролю за незаконним обігом наркотиків, зброї та фальсифікату.