Боротьба з контрабандою: в Одесі запрацював перший підрозділ припортового контролю

КИЇВ. 2 березня. УНН. Перший підрозділ припортового контролю в Україні, створений у рамках Глобальної програми по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), розпочав роботу в Одеському порту. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на повідомленні ДФС.