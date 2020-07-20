Борьба с COVID-19: разработанная в Оксфорде вакцина способна вырабатывать антитела
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Испытания на 1077 людях показали, что оксфордская вакцина от COVID-19 является безопасной и способна вырабатывать антитела и бороться с болезнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Вакцина от коронавируса (COVID-19 - ред.), разработанная Оксфордским университетом, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему. Испытания, в которых приняли участие около 1077 человек, показали, что в результате инъекции у них появились антитела и лейкоциты, которые могут бороться с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Указано, что полученные результаты очень многообещающие, но пока рано говорить о том, что этого достаточно для обеспечения безопасности. Проводятся масштабные исследования.
Кроме того, отмечается, что Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.
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Напомним, в США вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний.
Как сообщал УНН, по словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше весны 2021 года.
Также напомним, что Украина начала переговоры о заказе вакцины от COVID-19.
Кроме того, Украина обратилась к странам ЕС относительно приоритета в поставке вакцины от COVID-19, когда та будет изготовлена.