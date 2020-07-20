Боротьба з COVID-19: розроблена в Оксфорді вакцина здатна виробляти антитіла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Випробування на 1077 людях показали, що оксфордська вакцина від COVID-19 є безпечною та здатна виробляти антитіла і боротися з хворобою. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"Вакцина від коронавірусу (COVID-19 - ред.), розроблена Оксфордським університетом, виглядає безпечною і тренує імунну систему. Випробування, у яких взяли участь близько 1 077 людей, показали, що в результаті ін'єкції в них з’явилися антитіла і лейкоцити, які можуть боротися з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що отримані результати є дуже багатонадійними, але поки зарано говорити про те, що цього достатньо для гарантування безпеки. Наразі проводяться масштабні дослідження.
Крім того, зазначається, що Велика Британія вже замовила 100 мільйонів доз вакцини.
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Нагадаємо, у США вакцина від коронавірусу успішно пройшла першу фазу випробувань.
Як повідомляв УНН, зі слів головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.
Також нагадаємо, що Україна почала перемовини щодо замовлення вакцини від COVID-19.
Крім того, Україна звернулася до країн ЄС щодо пріоритету у поставці вакцини від COVID-19, коли та буде виготовлена.