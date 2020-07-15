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У США вакцина від коронавірусу успішно пройшла першу фазу випробувань

У США вакцина від коронавірусу успішно пройшла першу фазу випробувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Результати першої фази клінічних випробувань вакцини від нового коронавірусу, що розробляється американською біотехнологічної компанією Moderna, показали посилення імунітету до інфекції у всіх учасників тестування. Про це пише УНН із посиланням на CNN та дані американського медичного журналу New England Journal of Medicine.

Згідно з поширеними даними, в випробуваннях брали участь 45 здорових людей у ​​віці від 18 до 55 років, які були розділені на три групи по 15 людей. Піддослідним в кожній з трьох груп двічі з різницею в 28 днів давали вакцину mRNA-1273 в різному дозуванні — 25, 100 і 250 мікрограмів відповідно.

В результаті було встановлено, що після першої вакцинації в усіх трьох групах в учасників випробувань з’явилися антитіла до коронавірусу в кількості, пропорційній дозуванню вакцини. Після повторного прийому їх кількість збільшилася в кілька разів, причому найбільш сильно — в групі випробовуваних, які брали найменшу дозу вакцини.

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Вчені встановили, що під час прийому прототипу вакцини приблизно у половини випробовуваних були виявлені побічні ефекти. Вони включали втому, озноб, головний біль, біль в м’язах, а також больові відчуття безпосередньо в місці введення вакцини. Найбільш часто побічні ефекти виявлялись після повторного прийому.

Дослідники відзначають, що результати першої фази тестування вакцини вони не виявили факторів, які привели б до припинення подальших випробувань. “Результати дослідження підтверджують необхідність подальшої розробки цієї вакцини”, — констатують експерти.

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Раніше агентство Reuters писало, що Moderna затримує на два з гаком тижні початок третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу зважаючи на розбіжності з американськими федеральними Центрами з контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ) і Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Відповідно до публікації, компанія не направила ЦКПЗ і FDA вчасно протоколи проведення випробувань і ігнорує рекомендації експертів цих відомств. Причинами такого підходу Moderna називаються нестача кваліфікованого персоналу та відсутність досвіду в проведенні клінічних випробувань вакцин, особливо на людях.

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