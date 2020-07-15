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В США вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

В США вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

Киев  •  УНН

 • 19331 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, что разрабатывается американской биотехнологической компанией Moderna, показали усиление иммунитета к инфекции у всех участников тестирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и данные американского медицинского журнала New England Journal of Medicine.

Согласно распространенным данным, в испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые были разделены на три группы по 15 человек. Испытуемым в каждой из трех групп дважды с разницей в 28 дней давали вакцину mRNA-1273 в различной дозировке — 25, 100 и 250 микрограммов соответственно.

В результате было установлено, что после первой вакцинации во всех трех группах у участников испытаний появились антитела к коронавируса в количестве, пропорциональном дозировке вакцины. После повторного приема их количество увеличилось в несколько раз, причем наиболее сильно — в группе испытуемых, принимавших наименьшую дозу вакцины.

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Ученые установили, что во время приема прототипа вакцины примерно у половины испытуемых были обнаружены побочные эффекты. Они включали усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах, а также болевые ощущения непосредственно в месте введения вакцины. Наиболее часто побочные эффектом обнаруживались после повторного приема.

Исследователи отмечают, что по результатам первой фазы тестирования вакцины они не обнаружили факторов, которые привели бы к прекращению дальнейших испытаний. “Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшей разработки этой вакцины”, — констатируют эксперты.

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Ранее агентство Reuters писало, что Moderna задерживает на две с лишним недели начало третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса ввиду разногласий с американскими федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно публикации, компания не направила ЦКПЗ и FDA вовремя протоколы проведения испытаний и игнорирует рекомендации экспертов этих ведомств. Причинами такого подхода Moderna называются нехватка квалифицированного персонала и отсутствие опыта в проведении клинических испытаний вакцин, особенно на людях.

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