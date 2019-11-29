Бородянский объявил о новом конкурсе на должность главы Госкино

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - ответил Владимир Бородянский на вопрос о том, что будет с конкурсом на должность главы Госкино.

Напомним, бывшим главой Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.

Также напомним, единственная претендентка на должность главы Госкино не прошла по конкурсу.