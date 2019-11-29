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Бородянський оголосив про новий конкурс на посаду голови Держкіно

Бородянський оголосив про новий конкурс на посаду голови Держкіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Рішенням Кабінету міністрів від 27 листопада було оголошено новий конкурс на посаду голови Держкіно. Про це під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії сказав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає кореспондент УНН.

"Позавчора рішенням Кабінету міністрів оголошено новий конкурс", – відповів Володимир Бородянський на запитання про те, що буде з конкурсом на посаду голови Держкіно.

Нагадаємо, колишнім головою Держкіно був Пилип Іллєнко, якого звільнили 21 серпня.

Також нагадаємо, єдина претендентка на посаду голови Держкіно не пройшла за конкурсом.

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