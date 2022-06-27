Борис Джонсон осудил "варварство" путина после ракетного удара по ТЦ в Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Борис Джонсон осудил «жестокость и варварство» владимира путина после того, как в результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге вероятно погибли десятки человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство PA.
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Премьер-министр заявил, что нападение, совершенное в день выступления Владимира Зеленского на саммите G7, укрепит решимость союзников противостоять путину.
Джонсон сказал: «Это ужасное нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, к которой опустился российский лидер. Снова наши мнения с семьями невинных жертв в Украине. путин должен понимать, что его поведение ничего не даст, кроме как укрепит решимость Украины и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько нужно».
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Ранее премьер-министр заявил, что Великобритания должна быть готова поддерживать борьбу Украины против россии столько, сколько нужно, несмотря на цену.
По мнению Джонсона, если путин не будет сопротивляться, это может дать зеленый свет таким странам, как Китай, для достижения собственных целей территориальной экспансии, предположил он.
В настоящее время Великобритания предоставила Украине экономическую и гуманитарную помощь в размере около 1,5 млрд фунтов стерлингов, а также около 1,3 млрд фунтов стерлингов в виде военной помощи.