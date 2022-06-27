Борис Джонсон засудив «варварство» путіна після ракетного удару по ТЦ у Кременчуці

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Прем'єр-міністр заявив, що напад, скоєний у день виступу Володимира Зеленського на саміті G7, зміцнить рішучість союзників протистояти путіну.

Джонсон сказав: «Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, до якої опустився російський лідер. Знову наші думки з сім'ями невинних жертв в Україні. путін повинен розуміти, що його поведінка нічого не дасть, окрім як зміцнить рішучість України та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».

Доповнення

Раніше прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія має бути готовою підтримувати боротьбу України проти росії стільки, скільки потрібно, незважаючи на ціну.

На думку Джонсона, якщо путіну не буде чинити опір, це може дати зелене світло таким країнам, як Китай, для досягнення власних цілей територіальної експансії, припустив він.

На даний момент Велика Британія надала Україні економічну та гуманітарну допомогу у розмірі близько 1,5 млрд фунтів стерлінгів, а також близько 1,3 млрд фунтів стерлінгів у вигляді військової допомоги.