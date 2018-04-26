Борис Акунин анонсировал выход своего нового исторического романа

"Смотрите, какую хорошую обложку сделал Андрей Ферез для моего нового романа о петровскую эпоху. О самом романе расскажу, когда выйдет. Это будет в 20-х числах мая ", - говорится в сообщении.

Напомним, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз и распространение 25 книг Российской Федерации на территории Украины.

В частности, в список запрещенных есть две книги Бориса Акунина об истории Российского государства, письма и дневники Российского императора Николая 2 до балерины Матильды Кшесинской, богатырские сказки и сказки об Илье Муромце и "700 новых устных тем по английскому языку" Яны Клим.