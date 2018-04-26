Борис Акунін анонсував вихід свого нового історичного роману
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Відомий письменник Григорій Чхартишвілі, більш відомий як Борис Акунін, анонсував вихід свого нового історичного роману. Про це письменник написав в мережі Facebook, передає УНН.
“Дивіться, яку гарну обкладинку зробив Андрій Ферез для мого нового роману про петровську епоху. Про сам роман розповім, коли вийде. Це буде в 20-х числах травня”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення України заборонив ввезення та розповсюдження 25 книг Російської Федерації на території України.
Зокрема, в списку заборонених є дві книги Бориса Акуніна про історію Російської держави, листи і щоденники Російського імператора Миколи 2 до балерини Матільди Кшесинської, богатирські казки та казки про Іллю Муромця та “700 нових усних тем з англійської мови” Яни Клім.