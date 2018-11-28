Долги по зарплате перед украинцами составили 2,9 млрд грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91652 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104832 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140084 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137566 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132865 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126666 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165348 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Долги по зарплате перед украинцами составили 2,9 млрд грн

Долги по зарплате перед украинцами составили 2,9 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 7709 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало ноября составила 2,88 млрд грн, что на 0,2% меньше, чем на начало октября этого года, но без учета временно неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

По информации Госстатистики, на начало ноября экономически активные предприятия задолжали своим работникам 1,69 млрд грн.

В частности, в целом сельскохозяйственные предприятия не выплатили 24,1 млн грн заработной платы, из которых действующие — 122,4 тыс. грн, предприятия промышленности — 2,2 млрд грн, а экономически активные — 1,3 млрд грн, строительные фирмы — 78,8 млн грн, из которых действующие — 58,7 млн грн, предприятия транспорта — 196,9 млн грн, действующие — 56,7 млн грн и тому подобное.

Напомним, по состоянию на 1 октября задолженность по заработной плате перед шахтерами составляет 488 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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