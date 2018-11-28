Долги по зарплате перед украинцами составили 2,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало ноября составила 2,88 млрд грн, что на 0,2% меньше, чем на начало октября этого года, но без учета временно неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По информации Госстатистики, на начало ноября экономически активные предприятия задолжали своим работникам 1,69 млрд грн.
В частности, в целом сельскохозяйственные предприятия не выплатили 24,1 млн грн заработной платы, из которых действующие — 122,4 тыс. грн, предприятия промышленности — 2,2 млрд грн, а экономически активные — 1,3 млрд грн, строительные фирмы — 78,8 млн грн, из которых действующие — 58,7 млн грн, предприятия транспорта — 196,9 млн грн, действующие — 56,7 млн грн и тому подобное.
Напомним, по состоянию на 1 октября задолженность по заработной плате перед шахтерами составляет 488 млн гривен.