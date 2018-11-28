Борги із зарплат перед українцями сягнули 2,9 млрд грн

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок листопада становила 2,88 млрд грн, що на 0,2% менше, ніж на початок жовтня цього року, але без урахування тимчасово непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.