Борги із зарплат перед українцями сягнули 2,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок листопада становила 2,88 млрд грн, що на 0,2% менше, ніж на початок жовтня цього року, але без урахування тимчасово непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, на початок листопада економічно активні підприємства заборгували своїм працівникам 1,69 млрд грн.
Зокрема, загалом сільськогосподарські підприємства не виплатили 24,1 млн грн заробітної плати, з яких чинні — 122,4 тис. грн, підприємства промисловості — 2,2 млрд грн, а економічно активні — 1,3 млрд грн, будівельні фірми — 78,8 млн грн, з яких чинні — 58,7 млн грн, підприємства транспорту — 196,9 млн грн, чинні — 56,7 млн грн тощо.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня заборгованість по заробітній платі перед шахтарями становить 488 млн гривень.