Борец Беленюк стал вице-чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинец Жан Беленюк получил серебряную медаль чемпионата мира по борьбе, который проходил в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В решающей схватке весовой категории 87 кг Беленюк минимально уступил турку Метехану Башару. Табло зафиксировало финальные цифры 1:2.
В финал украинец шел следующим образом: была одержана победа над литовцем Станкявичюсом 4:2, дальше над сроком Шахиняном 4: 1, иранцем Ахмадом Нури 4: 2, и азербайджанцем Аббасова 5: 1.
Заметим, что Беленюк является двукратным чемпионом Европы (2014, 2016), чемпионом мира (2015) и вице-чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.