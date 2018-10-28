Борець Беленюк став віце-чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українець Жан Беленюк здобув срібну медаль чемпіонату світу з боротьби, що проходив у Будапешті, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
У вирішальній сутичці вагової категорії 87 кг Беленюк мінімально поступився турку Метехану Башару. Табло зафіксувало фінальні цифри 1:2.
До фіналу українець йшов наступним чином: була здобута перемога над литовцем Станкявічюсом 4:2, далі над представником Вірменії Артуром Шахіняном 4:1, іранцем Ахмадом Нурі 4:2, і азербайджанцем Аббасовим 5:1.
Зауважимо, що Беленюк є дворазовим чемпіоном Європи (2014, 2016), чемпіоном світу (2015) і віце-чемпіоном Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016.