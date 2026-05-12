Главная
Большинство американцев заявили, что Трамп так и не объяснил цели войны с Ираном

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 66% американцев не понимают целей войны с Ираном. Из-за конфликта цены на бензин в США выросли на 50 процентов.

Большинство американцев заявили, что Трамп так и не объяснил цели войны с Ираном

Две трети американцев считают, что президент США Дональд Трамп не смог четко объяснить цели американского участия в войне с Ираном. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию, 66% респондентов заявили, что Белый дом недостаточно объяснил причины и задачи военной кампании против Ирана. Такого мнения придерживаются почти все демократы и примерно треть избирателей-республиканцев.

В то же время рейтинг одобрения Трампа несколько вырос после апрельского падения. Сейчас его поддерживают 36% американцев против 34% месяцем ранее. Однако это все еще ниже 40%, которые у него были до начала конфликта.

Американцев беспокоит резкий рост цен на бензин

Одной из главных причин недовольства стали последствия войны для экономики. Из-за боевых действий и фактического блокирования Ормузского пролива Ираном цены на бензин в США выросли примерно на 50%.

63% опрошенных заявили, что подорожание топлива уже ударило по финансовому положению их семей. Еще 80% американцев ожидают дальнейшего роста цен в ближайшее время.

Опрос также показал, что 65% респондентов возлагают основную ответственность за ситуацию именно на Республиканскую партию, тогда как демократов обвинили лишь 27% участников исследования.

Часть американцев уже отменяет летние путешествия

На фоне высоких цен на топливо около трети американцев заявили, что могут сократить или вообще отменить летние поездки, если ситуация не изменится.

Для республиканцев результаты опроса могут стать тревожным сигналом накануне промежуточных выборов в Конгресс осенью. Несмотря на определенный рост рейтинга Трампа, экономические последствия войны с Ираном остаются одним из главных факторов недовольства избирателей.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира