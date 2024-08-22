Большая часть освобожденной акватории Черного моря остается «серой зоной» - Плетенчук

Большая часть освобожденной от присутствия россиян акватории Черного моря остается «серой зоной» пока. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, в какой степени контролируют акваторию Черного моря ВСУ, Плетенчук ответил:

Можно сказать, что большая часть освобожденной акватории от присутствия россиян остается, к сожалению, «серой зоной» пока что. Потому что, да, отсутствует корабельно-катерная составляющая, но тем не менее авиация продолжает работать и, например, на западном побережье Крыма, на южном побережье Крыма до сих пор в воздухе доминирует российская авиация - сказал он.

Он отметил, что это тоже временное явление.

«Что касается северной части Крыма, если брать южную часть материковой части, то там активная авиация, разведывательная, малая авиация, то есть дроны в основном в большом количестве представлены, постоянно ведут разведку. Несмотря на то, что они теряют эти единицы тоже, чуть ли не ежедневно, но именно на эту компоненту они переложили некоторый функционал именно корабельной составляющей», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

20 августа Плетенчук сообщал, что разведывательные корабли черноморского флотв россии больше не выходят в море.