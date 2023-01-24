Болгария в пятый раз за два года проведет досрочные выборы. Партии не смогли сформировать правительство

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"Мы поняли, что не сможем получить необходимую поддержку для формирования правительства", - сказала лидер БСП Корнелия Нинова.

Президент ранее объявил, что может назначить дату досрочных выборов в конце марта.

Дополнение

Политический кризис в Болгарии начался после всеобщих выборов в апреле 2021 года. Из-за невозможности собрать правящую коалицию болгарские избиратели шли на избирательные участки в июле и ноябре 2021 года, а также в октябре 2022 года. С апреля 2021 года страна во главе с временными правительствами.

Радев обратился к различным политическим партиям в 240-местном парламенте с просьбой сформировать правительство, но безрезультатно.

Президент сначала поручает партиям, занявшим первое и второе места на парламентских выборах, сформировать правительство. Если они терпят неудачу, третью политическую партию просят собрать коалицию. А если и третья попытка не увенчалась успехом, объявляется досрочное голосование.