Болгария в пятый раз за два года проведет досрочные выборы. Партии не смогли сформировать правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Болгарская социалистическая партия (БСП) вернула президенту Румену Радеву мандат на формирование правительства после того, как не смогла сформировать новую коалицию, что подготовило почву для новых выборов, пятый раз за два года, информирует УНН ссылаясь на Еuractiv.
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"Мы поняли, что не сможем получить необходимую поддержку для формирования правительства", - сказала лидер БСП Корнелия Нинова.
Президент ранее объявил, что может назначить дату досрочных выборов в конце марта.
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Политический кризис в Болгарии начался после всеобщих выборов в апреле 2021 года. Из-за невозможности собрать правящую коалицию болгарские избиратели шли на избирательные участки в июле и ноябре 2021 года, а также в октябре 2022 года. С апреля 2021 года страна во главе с временными правительствами.
Радев обратился к различным политическим партиям в 240-местном парламенте с просьбой сформировать правительство, но безрезультатно.
Президент сначала поручает партиям, занявшим первое и второе места на парламентских выборах, сформировать правительство. Если они терпят неудачу, третью политическую партию просят собрать коалицию. А если и третья попытка не увенчалась успехом, объявляется досрочное голосование.