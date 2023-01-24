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Болгарія вп'яте за два роки проведе дострокові вибори. Партії не змогли сформувати уряд

Київ • УНН

 • 879504 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Болгарська соціалістична партія (БСП) повернула президенту Румену Радєву мандат на формування уряду після того, як не спромоглася сформувати нову коаліцію, що підготувало ґрунт для нових виборів, вп'яте за два роки, інформує УНН посилаючись на Еuractiv.

Болгарія вп'яте за два роки проведе дострокові вибори. Партії не змогли сформувати уряд

Цитата

"Ми зрозуміли, що не зможемо отримати необхідну підтримку для формування уряду", - сказала лідер БСП Корнелія Нінова.

Президент раніше оголосив, що може призначити дату дострокових виборів наприкінці березня.

Доповнення

Політична криза в Болгарії почалася після загальних виборів у квітні 2021 року. Через неможливість зібрати правлячу коаліцію болгарські виборці йшли на виборчі дільниці у липні та листопаді 2021 року, а також у жовтні 2022 року. З квітня 2021 року країна на чолі з тимчасовими урядами.

Радєв звернувся до різних політичних партій, у 240-місцевому парламенті, з проханням сформувати уряд, але безрезультатно.

Президент спочатку доручає партіям, які посіли перше та друге місця на парламентських виборах, сформувати уряд. Якщо вони зазнають невдачі, третю політичну партію просять зібрати коаліцію. А якщо і третя спроба не мала успіху, оголошується дострокове голосування.

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