Болгария в решающие месяцы войны тайно поставляла оружие Украине — WELT

Детали

Когда 28 апреля премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и президент Украины Владимир Зеленский появились вместе перед камерами, они объявили о соглашении, которое "прозвучало довольно странно", отмечает издание — Болгария будет ремонтировать военную технику из Украины.

Болгария вошла в историю своей позицией единственной страны НАТО, наряду с Венгрией, которая не поставляла оружие. До сих пор. На момент визита в Киев, согласно исследованию WELT, правительство Болгарии уже инициировало процедуру комплексной военной помощи Украине. Это делалось, чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасы и вооружения попадали в Украину опосредованно.

Иногда Болгария покрывала треть потребностей украинской армии. Она также экспортировала дизель в Украину, обеспечив таким образом до 40% потребностей киевской армии в танках и машинах в апреле-августе. Это особенно взрывоопасно, потому что Болгария в то время перерабатывала только сырую нефть из России на своем НПЗ.

Напомним

Болгария планирует отправить в Украину специальную комиссию по оценке разрушений и защите культурного наследия. Об этом шла речь во время онлайн-встречи министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко с министром культуры Болгарии Велиславом Минековым.