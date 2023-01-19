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Болгарія у вирішальні місяці війни таємно постачала зброю Україні — WELT

Київ • УНН

 • 1546533 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Болгарія була відома своєю позицією проти постачання зброї в Україну. Але дослідження WELT показує, що Софія масово підтримувала Київ боєприпасами та дизелем у вирішальні місяці війни, пише УНН.

Болгарія у вирішальні місяці війни таємно постачала зброю Україні — WELT

Деталі

Коли 28 квітня прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков і президент України Володимир Зеленський з'явилися разом перед камерами, вони оголосили про угоду, яка "прозвучала досить дивно", зазначає видання — Болгарія ремонтуватиме військову техніку з України.

Болгарія увійшла в історію своєю позицією єдиної країни НАТО, поряд з Угорщиною, яка не постачала зброю. Дотепер. На момент візиту до Києва, згідно з дослідженням WELT, уряд Болгарії вже ініціював процедуру комплексної військової допомоги Україні. Це робилося, аби уникнути офіційних поставок зброї, боєприпаси та озброєння потрапляли в Україну опосередковано.

Інколи Болгарія покривала третину потреб української армії. Вона також експортувала дизель в Україну, забезпечивши таким чином до 40% потреб київської армії в танках і машинах у квітні-серпні. Це особливо вибухонебезпечно, тому що Болгарія на той час переробляла лише сиру нафту з Росії на своєму НПЗ.

Нагадаємо

Болгарія планує відправити в Україну спеціальну комісію щодо оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка з міністром культури Болгарії Велиславом Мінековим.

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