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Болгария отменила требование ношения масок через неделю после повторного введения ограничения

Киев • УНН

 • 187162 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Болгарские власти отменили правило, которое требует от людей носить защитные маски, несмотря на самый низкий уровень вакцинации против Covid-19 в Европейском союзе. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.

Болгария отменила требование ношения масок через неделю после повторного введения ограничения

Детали

Этот шаг властей Софии был сделан только через неделю после того, как было введено требование, в попытке остановить распространение Covid-19.

Согласно последним правилам, люди в Болгарии должны носить маски только в больницах, аптеках, социальных учреждениях и общественном транспорте.

Для покупателей в супермаркетах и ​​магазинах маска не требуется.

Постановление было изменено, несмотря на то, что менее трети населения, что составляет около 6,5 миллионов жителей, вакцинировано против вируса.

Правила применяются по всей стране, хотя количество случаев заболевания в Софии гораздо выше, чем в остальной стране.

Власти объяснили, что этот шаг был связан с тем, что больницы обладают достаточной вместимостью.

Добавим

Семидневный уровень заболеваемости новых случаев Covid-19 в Болгарии на 100 000 жителей в настоящее время составляет около 138.

Органы здравоохранения в среду зарегистрировали 1429 новых случаев заражения, хотя широко распространено мнение, что настоящее количество случаев значительно выше.

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