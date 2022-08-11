Болгарія скасувала вимогу носіння масок за тиждень після повторного введення обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Болгарська влада скасувала правило, яке вимагає від людей носити захисні маски, незважаючи на найнижчий рівень вакцинації проти Covid-19 у Європейському союзі. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.
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Цей крок влади Софії було зроблено лише через тиждень після того, як було введено вимогу, у спробі зупинити поширення Covid-19.
Згідно з останніми правилами, люди в Болгарії повинні носити маски лише у лікарнях, аптеках, соціальних закладах та у громадському транспорті.
Для покупців у супермаркетах та магазинах маска не потрібна.
Постанова була змінена, незважаючи на те, що менш як третина населення, що становить близько 6,5 мільйонів жителів, вакциновано проти вірусу.
Правила застосовуються по всій країні, хоча кількість випадків захворювання в Софії набагато вища, ніж у решті країни.
Влада пояснила, що цей крок був пов'язаний з тим, що лікарні мають достатню місткість.
Додамо
Семиденний рівень захворюваності нових випадків Covid-19 у Болгарії на 100 000 мешканців нині становить близько 138.
Органи охорони здоров'я у середу зареєстрували 1 429 нових випадків зараження, хоча широко поширена думка, що справжня кількість випадків значно вища.