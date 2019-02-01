Болгария расширит российский газопровод "Турецкий поток"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Болгария построит магистраль для российского газа в Сербию через границу с Турцией. Над проектом будут работать три компании - российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и шведский MET, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Государственный газовый оператор "Булгартрансгаз" заявил, что принял решение о строительстве 484 км газопровода, который будет стоить 1,64 млрд долларов.
Благодаря проекту Болгария сможет расширить "Турецкий поток" не только в Сербию, но и в Венгрию и Австрию.
Газопровод, к строительству которого вовлечена Болгария, желающая создать региональный газовый узел и выиграть от расширения российского "Турецкого потока" в центральную Европу, зависит от способности транспортировать большие объемы. В обратном случае он будет нерентабельным.
"Турецкий поток" - часть планов Кремля обойти Украину, которая является основным транзитером российского газа в Европу, и усилить свои позиции на западном рынке. Его пути в Турцию проложат по дну Черного моря.
Напомним, Россия планирует запустить "Турецкий поток" 1 января 2020.