Болгария расширит российский газопровод "Турецкий поток"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78143 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101563 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136277 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134642 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131712 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126081 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163638 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117928 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Болгария расширит российский газопровод "Турецкий поток"

Болгария расширит российский газопровод "Турецкий поток"

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Болгария построит магистраль для российского газа в Сербию через границу с Турцией. Над проектом будут работать три компании - российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и шведский MET, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Государственный газовый оператор "Булгартрансгаз" заявил, что принял решение о строительстве 484 км газопровода, который будет стоить 1,64 млрд долларов.

Благодаря проекту Болгария сможет расширить "Турецкий поток" не только в Сербию, но и в Венгрию и Австрию.

Газопровод, к строительству которого вовлечена Болгария, желающая создать региональный газовый узел и выиграть от расширения российского "Турецкого потока" в центральную Европу, зависит от способности транспортировать большие объемы. В обратном случае он будет нерентабельным.

"Турецкий поток" - часть планов Кремля обойти Украину, которая является основным транзитером российского газа в Европу, и усилить свои позиции на западном рынке. Его пути в Турцию проложат по дну Черного моря.

Напомним, Россия планирует запустить "Турецкий поток" 1 января 2020.

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