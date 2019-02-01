Болгарія розширюватиме російський газопровід "Турецький потік"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Болгарія побудує магістраль для російського газу до Сербії через кордон з Туреччиною. Над проектом працюватимуть три компанії - російський "Газпром", болгарський "Булгаргаз" та шведський MET, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Державний газовий оператор "Булгартрансгаз" заявив, що прийняв рішення про будівництво 484 км газопроводу, який коштуватиме 1,64 млрд доларів.
Завдяки проекту Болгарія зможе розширити "Турецький потік" не лише до Сербії, але й до Угорщини та Австрії.
Газопровід, до будівництва якого залучена Болгарія, що хоче створити регіональний газовий вузол і виграти від розширення російського "Турецького потоку" до центральної Європи, залежить від здатності транспортувати великі об'єми. В зворотньому випадку він буде нерентабельним.
"Турецький потік" є частиною планів Кремля обійти Україну, яка є наразі основним транзитером російського газу до Європи, та посилити свої позиції на західному ринку. Його шляхи прямуватимуть до Туреччини по дну Чорного моря.
Нагадаємо, Росія планує запустити "Турецький потік" 1 січня 2020 року.