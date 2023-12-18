Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания

Более тысячи граждан рф, проживающих в Латвии, должны покинуть территорию страны из-за невыполнения условий для продления пребывания. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на руководительницу управления по делам гражданства и миграции Майру Розе, передает УНН.

Более 1 000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на постоянный вид на жительство, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится - сказала Майра Розе.

Детали

Майра Розе, что около 15 500 граждан россии запросили постоянный вид на жительство в Латвии и еще почти 3 000 человек - на временный.

В то же время около 2200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание на территории страны.

Напомним

В начале октября сообщалось, что 3255 гражданам России, которые не подали документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, поступило приглашение покинуть Латвию до конца ноября.

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