Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания
Киев • УНН
Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.
Более тысячи граждан рф, проживающих в Латвии, должны покинуть территорию страны из-за невыполнения условий для продления пребывания. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на руководительницу управления по делам гражданства и миграции Майру Розе, передает УНН.
Более 1 000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на постоянный вид на жительство, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится
Детали
Майра Розе, что около 15 500 граждан россии запросили постоянный вид на жительство в Латвии и еще почти 3 000 человек - на временный.
В то же время около 2200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание на территории страны.
Напомним
В начале октября сообщалось, что 3255 гражданам России, которые не подали документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, поступило приглашение покинуть Латвию до конца ноября.
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Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания
Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.
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