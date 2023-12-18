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Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 09:43  •  11073 просмотра

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Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.

Более тысячи граждан рф, проживающих в Латвии, должны покинуть территорию страны из-за невыполнения условий для продления пребывания. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на руководительницу управления по делам гражданства и миграции Майру Розе, передает УНН.

Более 1 000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на постоянный вид на жительство, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится

- сказала Майра Розе.

Детали

Майра Розе, что около 15 500 граждан россии запросили постоянный вид на жительство в Латвии и еще почти 3 000 человек - на временный.

В то же время около 2200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание на территории страны.

Напомним

В начале октября сообщалось, что 3255 гражданам России, которые не подали документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, поступило приглашение покинуть Латвию до конца ноября. 

Украина призывает Латвию продолжить программу реабилитации украинских военных Украина призывает Латвию продолжить программу реабилитации украинских военных 12 декабрь 2023, 20:46 • 36186 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
Понад тисячу росіян депортують з Латвії за недотримання умов проживання
More than a thousand Russians to be deported from Latvia for non-compliance with living conditions
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Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания

Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.

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