Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов
Киев • УНН
За время оккупации более 1 500 жителей Энергодара подверглись пыткам, а 80% населения выехали из города.
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что за время оккупации города более полутора тысяч жителей подверглись пыткам со стороны оккупантов. Об этом он заявил в эфире Общественного радио, пишет УНН.
Сейчас, по его словам, в городе осталось ориентировочно 10 тысяч жителей.
"Сейчас где-то примерно 10 тысяч человек остаются, потому что оккупанты оказывают на них давление и моральное, и физическое. Многие просто не выдерживают этого, и, несмотря на то, что дорога сейчас занимает примерно 5 тысяч километров и где-то неделю, люди все равно выезжают", - рассказал мэр.
По его оценкам выехало до 80% жителей.
По словам Орлова, известно о двух основных застенках: это помещение бывшего управления Службы безопасности и помещение полиции.
"Там оккупанты размещают такие публичные застенки, куда позволяют даже приходить знакомым или родственникам и заносить лекарства, если нужно. А если брать общую численность, то их около десяти. Часть находится на территории промышленной зоны атомной и тепловой станции. Часть - в городе", - сообщил городской голова.
Он сообщил, что в текущем времени около ста человек находятся в застенках. В целом же через них прошли около полутора тысяч человек.
"Уже больше, чем полторы тысячи. Точной численности нет, потому что часть людей не могут покинуть город. И постоянно где-то около 100 человек, кто в текущем времени удерживаются в российских застенках", - сообщил Орлов.
Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов
За время оккупации более 1 500 жителей Энергодара подверглись пыткам, а 80% населения выехали из города.
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