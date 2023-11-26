Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что за время оккупации города более полутора тысяч жителей подверглись пыткам со стороны оккупантов. Об этом он заявил в эфире Общественного радио, пишет УНН.

Сейчас, по его словам, в городе осталось ориентировочно 10 тысяч жителей.

"Сейчас где-то примерно 10 тысяч человек остаются, потому что оккупанты оказывают на них давление и моральное, и физическое. Многие просто не выдерживают этого, и, несмотря на то, что дорога сейчас занимает примерно 5 тысяч километров и где-то неделю, люди все равно выезжают", - рассказал мэр.

По его оценкам выехало до 80% жителей.

По словам Орлова, известно о двух основных застенках: это помещение бывшего управления Службы безопасности и помещение полиции.

"Там оккупанты размещают такие публичные застенки, куда позволяют даже приходить знакомым или родственникам и заносить лекарства, если нужно. А если брать общую численность, то их около десяти. Часть находится на территории промышленной зоны атомной и тепловой станции. Часть - в городе", - сообщил городской голова.

Он сообщил, что в текущем времени около ста человек находятся в застенках. В целом же через них прошли около полутора тысяч человек.

"Уже больше, чем полторы тысячи. Точной численности нет, потому что часть людей не могут покинуть город. И постоянно где-то около 100 человек, кто в текущем времени удерживаются в российских застенках", - сообщил Орлов.