Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  221848 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  286129 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  175212 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  162832 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  303525 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  187772 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  145097 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  148458 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  178505 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167576 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246451 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  30447 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162630 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171181 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  26709 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  286129 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  303525 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  267376 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  254149 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  255477 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
bolee-polutora-tisyach-zhitelei-energodara-podverglis-pitkam-ot-rossiiskikh-okkupantov

Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 20:43  •  7284 просмотра

Read in English

За время оккупации более 1 500 жителей Энергодара подверглись пыткам, а 80% населения выехали из города.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что за время оккупации города более полутора тысяч жителей подверглись пыткам со стороны оккупантов. Об этом он заявил в эфире Общественного радио, пишет УНН.

Сейчас, по его словам, в городе осталось ориентировочно 10 тысяч жителей.

"Сейчас где-то примерно 10 тысяч человек остаются, потому что оккупанты оказывают на них давление и моральное, и физическое. Многие просто не выдерживают этого, и, несмотря на то, что дорога сейчас занимает примерно 5 тысяч километров и где-то неделю, люди все равно выезжают", - рассказал мэр.

По его оценкам выехало до 80% жителей.

По словам Орлова, известно о двух основных застенках: это помещение бывшего управления Службы безопасности и помещение полиции.

"Там оккупанты размещают такие публичные застенки, куда позволяют даже приходить знакомым или родственникам и заносить лекарства, если нужно. А если брать общую численность, то их около десяти. Часть находится на территории промышленной зоны атомной и тепловой станции. Часть - в городе", - сообщил городской голова.

Он сообщил, что в текущем времени около ста человек находятся в застенках. В целом же через них прошли около полутора тысяч человек.

"Уже больше, чем полторы тысячи. Точной численности нет, потому что часть людей не могут покинуть город. И постоянно где-то около 100 человек, кто в текущем времени удерживаются в российских застенках", - сообщил Орлов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Понад півтори тисячі мешканців Енергодару зазнали катувань від російських окупантів
More than one and a half thousand residents of Enerhodar were tortured by Russian occupants
Новости по теме

Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов

За время оккупации более 1 500 жителей Энергодара подверглись пыткам, а 80% населения выехали из города.

Общество •   •  7284 просмотра
Более полутора тысяч жителей Энергодара подверглись пыткам от российских оккупантов

В Одесской области беременная попала в снежную ловушку, когда ее везли в роддом: история закончилась счастливо

Спасенная из снежной ловушки в Одессе женщина родила девочку в больнице после того, как экстренные службы оперативно оказали ей помощь.

Общество •   •  8251 просмотра
В Одесской области беременная попала в снежную ловушку, когда ее везли в роддом: история закончилась счастливо

Шторм в Крыму вызвал наводнения, отключение электроэнергии и эвакуацию

Шторм в Крыму вызвал наводнения и перебои в электроснабжении, в Евпатории были эвакуированы 150 человек, а трасса Саки-Евпатория перекрыта. Более 40 000 человек остались без электричества, а в некоторых районах наблюдаются перебои с газом.

Общество •   •  10053 просмотра
Шторм в Крыму вызвал наводнения, отключение электроэнергии и эвакуацию

Беларусь и рф в очередной раз продлили совместные военные учения

Страны продлили совместные военные учения в Беларуси как минимум до 3 декабря.

Война •   •  15004 просмотра
Беларусь и рф в очередной раз продлили совместные военные учения

Непогода в Одесской области: 234 населенных пункта остаются без света - Кипер

В Одесской области бушуют сильные метели, из-за которых обесточены 234 населенных пункта. Аварийные службы осуществляют ремонт 106 линий электропередач.

Общество •   •  13574 просмотра
Непогода в Одесской области: 234 населенных пункта остаются без света - Кипер

В ГСЧС сообщили оперативную информацию по преодолению последствий непогоды

Около 500 человек личного состава и 131 единица техники ликвидируют последствия непогоды по всей Украине, в частности обесточивание 386 населенных пунктов, оказывают помощь, в частности буксируют транспортные средства и убирают поваленные деревья. Движение на трассе М15 остается закрытым из-за погодных условий.

Общество •   •  14086 просмотра
В ГСЧС сообщили оперативную информацию по преодолению последствий непогоды

В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение на ключевых автодорогах

Из-за сложных погодных условий в Николаевской области запрещено движение на нескольких автодорогах, в частности М-13, Н-24, Р-75, Р-75 и нескольких трассах Т-15, о чем сообщил глава области Виталий Ким.

Общество •   •  13600 просмотра
В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение на ключевых автодорогах

Украина заняла 5 место на "Детском Евровидении", победила Франция

Анастасия Димид из Украины заняла пятое место на детском Евровидении 2023, а победу одержала француженка Зои Клозер.

Общество •   •  19509 просмотра
Украина заняла 5 место на "Детском Евровидении", победила Франция

Зеленский призвал украинцев к осторожности во время непогоды: сложная ситуация будет почти по всей стране

Президент призывает к осторожности во время непогоды в Украине. Он сообщил, что аварийные службы работают непрерывно и оперативно отреагируют на обращения граждан.

Общество •   •  18729 просмотра
Зеленский призвал украинцев к осторожности во время непогоды: сложная ситуация будет почти по всей стране

МАГАТЭ зафиксировало пуск ракет вблизи Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали, как поблизости запускались ракеты, что создавало угрозу ядерной безопасности. Кроме того, короткое замыкание нарушило внешнюю связь станции по линии электропередачи.

Война •   •  28954 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало пуск ракет вблизи Запорожской АЭС