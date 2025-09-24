$41.380.13
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 29567 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 25557 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 24707 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 49058 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26649 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 62663 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42389 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39287 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45 • 52080 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Более половины боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 56 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, из которых более половины пришлось на Покровское и Новопавловское направления. Враг нанес ракетные и авиационные удары, совершил обстрелы и задействовал дроны-камикадзе.

Более половины боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту

Более половины из 172 боев за прошедшие сутки пришлись на Покровское и Новопавловское направления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 24 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4970 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5995 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло двенадцать боевых столкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиабомб, и совершил 172 обстрела, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодязей, Новоселовки, Торского и Шандриголового.

На Сиверском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультиного, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахового, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Променя, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филии.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ24.09.25, 07:53 • 1022 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Константиновка
Купянск