Более половины боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту

Более половины из 172 боев за прошедшие сутки пришлись на Покровское и Новопавловское направления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 24 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4970 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5995 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло двенадцать боевых столкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиабомб, и совершил 172 обстрела, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодязей, Новоселовки, Торского и Шандриголового.

На Сиверском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультиного, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахового, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Променя, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филии.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ