Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

Сейчас 67% диаспорных школ не имеют в своем расписании такой учебной дисциплины как история Украины. Об этом заявила председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного Совета Всемирного конгресса украинцев (СКВОР ВКУ) Любовь Любчик, передает УНН со ссылкой на страницу ВКУ.

Детали

Соответствующую информацию председатель СКВОР рассказала во время панельной дискуссии "Украинская школа за рубежом: вектор сохранения украинской идентичности" на саммите ВКУ в Бухаресте.

Отмечается, что работают для того, чтобы сделать все, чтобы дети могли получать украинское образование и учиться в украинских школах за рубежом, при этом сохраняя национальную идентичность.

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Любовь Любчик представила ключевые образовательные проекты и инициативы СКВОР направленные на обеспечение качественного обучения и озвучила рекомендацию СКВОР о включении истории Украины в перечень украиноведческих предметов для изучения в диаспорных школах.

67% диаспорных школ не имеют в своем расписании такой учебной дисциплины как история Украины - подчеркнула председатель СКВОР ВКУ

Также на образовательной сессии были представлены структура и концепция Информационно-методического пособия по истории Украины в помощь педагогам диаспоры, которое будет представлено для апробации уже с сентября 2024 года.

Дополнение

Среди уважаемых участников панельной дискуссии были Андрей Сташкив, заместитель министра образования и наук Украины (онлайн), Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев (онлайн), директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой МИОК Ирина Ключковская, директор Украинской субботней школы в Варшаве Александр Пустовой, заместитель директора МИОК Оксана Пятковская. Модерировала разговор Вице-президент ВКУ Наталья Пошивайло-Таулер.

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