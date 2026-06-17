Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД
Киев • УНН
Большинство комментариев в соцсетях рф являются негативными из-за лжи о последствиях ударов. россияне ищут правду о взрывах в украинских пабликах.
Согласно анализу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сегодня в россии в соцсетях более 78% всех органических комментариев к официальным сообщениям властей являются негативными. Об этом информирует УНН.
Детали
Отмечается, что россияне не верят заявлениям властей об "отсутствии особых разрушений", обвиняют руководство во лжи и неспособности защитить людей, а также констатируют успешное поражение объекта критической инфраструктуры.
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По его словам, также фиксируется увеличение количества россиян, которые пытаются искать информацию о результатах ударов по россии в украинских пабликах и распространять видео, так как не верят российской пропаганде.
Напомним
российская пропаганда распространяет фейк о том, что повреждение Киево-Печерской лавры якобы вызвала ракета американского ЗРК Patriot. На самом же деле, по данным украинской стороны, по храму попал российский ударный беспилотник типа Shahed, а СБУ уже обнародовала его обломки.
роспропаганда использует ИИ для создания фейковых видео с "поднятием флагов" на фронте — ЦПД11.05.26, 19:36 • 4262 просмотра