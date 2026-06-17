Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД

Согласно анализу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сегодня в россии в соцсетях более 78% всех органических комментариев к официальным сообщениям властей являются негативными. Об этом информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне не верят заявлениям властей об "отсутствии особых разрушений", обвиняют руководство во лжи и неспособности защитить людей, а также констатируют успешное поражение объекта критической инфраструктуры.

Поражение НПЗ в москве пробило не только пво, но и пропаганду лжи российских властей - указал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

По его словам, также фиксируется увеличение количества россиян, которые пытаются искать информацию о результатах ударов по россии в украинских пабликах и распространять видео, так как не верят российской пропаганде.

Напомним

российская пропаганда распространяет фейк о том, что повреждение Киево-Печерской лавры якобы вызвала ракета американского ЗРК Patriot. На самом же деле, по данным украинской стороны, по храму попал российский ударный беспилотник типа Shahed, а СБУ уже обнародовала его обломки.

роспропаганда использует ИИ для создания фейковых видео с "поднятием флагов" на фронте — ЦПД