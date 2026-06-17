Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД

$44.820.0052.040.18
ukenru
18:10 • 11237 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 27726 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 33160 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 29279 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 30750 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 23742 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 21182 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 7342 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Эксклюзив
16 июня, 09:57 • 18880 просмотра
До 60% ударов по целям в России осуществляются с помощью дронов Fire Point — Штилерман на Eurosatory-2026
16 июня, 07:28 • 18145 просмотра
Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 кмVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
81%
749мм
Популярные новости
В Варшаве неизвестные подожгли ресторан миллионера Слобоженко16 июня, 12:16 • 4676 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 34671 просмотра
14-летняя девочка забеременела от отчима - в Винницкой области мужчину будут судить за изнасилование16 июня, 14:14 • 16977 просмотра
Похищали мужчин, пытали и насиловали - в Одесской области задержали группу сотрудников ТЦКPhotoVideo16 июня, 15:09 • 6232 просмотра
В РФ подтвердили, что фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в Ла-Манше18:32 • 14094 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 34713 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 45745 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 49637 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 66734 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 63692 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Сырский
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Канада
Реклама
УНН Lite
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 34251 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 48937 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 97542 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 95664 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 98997 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Отопление
Сухой Су-24

Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Большинство комментариев в соцсетях рф являются негативными из-за лжи о последствиях ударов. россияне ищут правду о взрывах в украинских пабликах.

Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД

Согласно анализу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сегодня в россии в соцсетях более 78% всех органических комментариев к официальным сообщениям властей являются негативными. Об этом информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россияне не верят заявлениям властей об "отсутствии особых разрушений", обвиняют руководство во лжи и неспособности защитить людей, а также констатируют успешное поражение объекта критической инфраструктуры.

Поражение НПЗ в москве пробило не только пво, но и пропаганду лжи российских властей

- указал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

По его словам, также фиксируется увеличение количества россиян, которые пытаются искать информацию о результатах ударов по россии в украинских пабликах и распространять видео, так как не верят российской пропаганде.

Напомним

российская пропаганда распространяет фейк о том, что повреждение Киево-Печерской лавры якобы вызвала ракета американского ЗРК Patriot. На самом же деле, по данным украинской стороны, по храму попал российский ударный беспилотник типа Shahed, а СБУ уже обнародовала его обломки.

роспропаганда использует ИИ для создания фейковых видео с "поднятием флагов" на фронте — ЦПД11.05.26, 19:36 • 4262 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Киев