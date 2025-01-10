Более 7000 военных вернулись в армию после принятия закона о СОЧ
Киев • УНН
Более 7 тысяч военнослужащих вернулись к службе после принятия закона о добровольном возвращении. 4396 человек уже официально восстановлены, в отношении остальных продолжается процесс восстановления и закрытия уголовных дел.
После принятия закона о добровольном возвращении на службу военнообязанных, которые впервые самовольно оставили воинские части, таким правом воспользовались более 7 тысяч военных. Об этом в пятницу сообщили в ГБР, передает УНН.
Детали
Как отмечается, 4 тыс. 396 человек военных официально восстановлены на военной службе, в отношении остальных происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.
Эта цифра с каждым днем увеличивается, указали в ГБР.
Накануне Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года.
Согласно закону, военнослужащие, самовольно оставившие воинские части могут вернуться к своим собратьям и продолжить службу без угрызений совести и конфликтов с законодательством Украины.
Не только сам пошел в СЗЧ, но и подстрекал на это своих бойцов: задержали командира одной из рот 155 ОМБР08.01.25, 16:13 • 22493 просмотра
Закон вступил в силу в конце ноября 2024 года. Командир в/ч не позднее 72 часов со дня прибытия военного в часть продолжает действие контракта или службы, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.
Также таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные государством.
Кроме того, командир воинской части обязуется проинформировать о прибытии военного и продолжении службы орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка. После этого начинается процедура закрытия дела в отношении бойца.
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу28.11.24, 17:12 • 45594 просмотра