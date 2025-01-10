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Более 7000 военных вернулись в армию после принятия закона о СОЧ

Более 7000 военных вернулись в армию после принятия закона о СОЧ

Киев  •  УНН

 • 5519 просмотра

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Более 7 тысяч военнослужащих вернулись к службе после принятия закона о добровольном возвращении. 4396 человек уже официально восстановлены, в отношении остальных продолжается процесс восстановления и закрытия уголовных дел.

После принятия закона о добровольном возвращении  на службу военнообязанных, которые впервые самовольно оставили воинские части, таким правом воспользовались более 7 тысяч военных.  Об этом в пятницу сообщили в ГБР, передает УНН

Детали

Как отмечается, 4 тыс. 396 человек военных официально восстановлены на военной службе, в отношении остальных происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Эта цифра с каждым днем увеличивается, указали в ГБР. 

Накануне Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года.

Согласно закону, военнослужащие, самовольно оставившие воинские части могут вернуться к своим собратьям и продолжить службу без угрызений совести и конфликтов с законодательством Украины.

Не только сам пошел в СЗЧ, но и подстрекал на это своих бойцов: задержали командира одной из рот 155 ОМБР08.01.25, 16:13 • 22493 просмотра

Закон вступил в силу в конце ноября 2024 года. Командир в/ч не позднее 72 часов со дня прибытия военного в часть продолжает действие контракта или службы, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.

Также таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные государством.

Кроме того, командир воинской части обязуется проинформировать о прибытии военного и продолжении службы орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка. После этого начинается процедура закрытия дела в отношении бойца.

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу28.11.24, 17:12 • 45594 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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