Понад 7000 військових повернулися до війська після ухвалення закону про СЗЧ
Київ • УНН
Більше ніж 7 тисяч військовослужбовців повернулися до служби після ухвалення закону про добровільне повернення. 4396 осіб вже офіційно поновлені, щодо решти триває процес поновлення та закриття кримінальних справ.
Після ухвалення закону про добровільне повернення на службу військовозобов'язаних, які вперше самовільно залишили військові частини, таким правом скористались понад 7 тисяч військових. Про це у п'ятницю повідомили в ДБР, передає УНН.
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Як зазначається, 4 тис. 396 осіб військових офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.
Ця цифра з кожним днем збільшується, вказали в ДБР.
Напередодні Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.
Згідно з законом, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини можуть повернутися до своїх побратимів та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України.
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Закон набрав чинності наприкінці листопада 2024 року. Командир в/ч не пізніше 72 годин з дня прибуття військового до частини продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.
Також таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою.
Окрім того, командир військової частини зобов’язується проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця.
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