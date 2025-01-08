Не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців: затримали командира однієї з рот 155 ОМБР
Київ • УНН
ДБР затримало командира роти 155-ї бригади, який відмовився виконати наказ та покинув місце служби. Старший лейтенант також підбурив підлеглих до втечі без зброї.
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих, передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
За даними ДБР, встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.
Командира роти було затримано сьогодні у Рівненської області.
Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Драпатий відреагував на скандал із масовим СЗЧ довкола 155-ї бригади07.01.25, 14:46 • 25472 перегляди
Контекст
Журналіст Юрій Бутусов повідомляв про те, що Державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом.
Він назвав формування бригади та її забезпечення "суцільним організаційним хаосом" та додав, що на озброєнні бригади не було жодного дрона.
За словами журналіста, один із відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади в бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишили 1700 військовослужбовців.
"ДБР дійсно вивчає факти, викладені у ЗМІ, в рамках кримінально провадження, порушеного за ст. 426-1 (Перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки ще рано", - повідомили УНН у ДБР.