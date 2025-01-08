Не только сам пошел в СЗЧ, но и подстрекал на это своих бойцов: задержали командира одной из рот 155 ОМБР

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении командиру одной из рот 155 отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, установлено, что старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно покинул место несения службы.

Командир роты был задержан сегодня в Ровенской области.

Его доставили в Киев, где сообщили о подозрении в самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнить приказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Драпатий отреагировал на скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады

Контекст

Журналист Юрий Бутусов сообщал о том, что Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело относительно обстоятельств формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском.

Он назвал формирование бригады и ее обеспечение "сплошным организационным хаосом" и добавил, что на вооружении бригады не было ни одного дрона.

По словам журналиста, один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бригада сделала первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих.

"ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (Превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока еще рано", - сообщили УНН в ГБР.