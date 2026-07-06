Более 2350 детей Украина вернула домой из российской оккупации - Лубинец
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 2358 детей с оккупированных территорий и из рф. Он отметил, что Россия незаконно вывозит детей с 2014 года, что является нарушением международного права.
С начала полномасштабной войны и в рамках работы по возвращению незаконно вывезенных украинских детей домой удалось вернуть уже 2358 детей с временно оккупированных территорий и из России. Об этом сообщил уполномоченный верховной рады украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
По словам Лубинца, Россия незаконно вывозит украинских детей еще с 2014 года, и такие действия являются грубым нарушением международного права и имеют признаки геноцида.
"Вместе с международными партнерами мы ежедневно работаем над тем, чтобы вернуть каждого ребенка домой. Очень часто эта работа начинается с обращения родителей или родственников. Я лично веду переговоры, а наша команда делает все возможное, чтобы дети снова были рядом со своими семьями", – отметил омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что процесс возвращения украинских детей является сложным и длительным, ведь каждый случай требует отдельной координации с международными партнерами, дипломатических усилий и переговоров.
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