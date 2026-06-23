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Из оккупации удалось вернуть 15 детей и подростков, россияне угрожали им интернатом и мобилизацией

Киев • УНН

 • 1708 просмотра

За неделю с оккупированных территорий удалось вернуть 15 детей, которым угрожали интернатом и мобилизацией. Спасенные проходят реинтеграцию в центрах психологической поддержки.

Из оккупации удалось вернуть 15 детей и подростков, россияне угрожали им интернатом и мобилизацией

В течение прошлой недели с оккупированных территорий удалось вернуть 15 детей. Все спасенные дети находились под постоянным давлением, угрозами и в условиях страха. Об этом сообщает Save Ukraine и Bring Kids Back UA, пишет УНН.

Подробности

Среди них – 18-летний Никита. Он был вынужден часто менять место жительства, чтобы избежать принудительной мобилизации в российскую армию. Из-за российской пропаганды парень отказался от обучения в школе по российской программе и продолжил онлайн-образование. Также он вступился за несовершеннолетних девушек, которых преследовал нетрезвый российский военный.

17-летнего Ивана оккупационная власть пыталась поставить на воинский учет. К его семье регулярно приходили с проверками представители так называемой милиции, а военные угрожали матери уголовным преследованием. Его брата ранее похитили после доноса соседа и удерживали в плену около полугода.

13-летняя Дарья была вынуждена постоянно оставаться дома, чтобы оккупационная власть не узнала о ее отказе от обучения в российской школе. Семья получала угрозы о возможном изъятии ребенка и передаче в интернат, параллельно живя под обстрелами дронов, которыми российские военные атаковали их село.

Сейчас дети проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, безопасное проживание и базовую заботу для восстановления

- говорится в сообщении.

В то же время сотни тысяч украинских детей остаются на оккупированных территориях под контролем РФ. Там, как отмечают правозащитники, оккупационная власть усиливает давление, пытается уничтожить украинскую идентичность детей и привлекает подростков к подготовке к службе в российской армии.

Save Ukraine и Bring Kids Back UA заявили, что продолжат работу, пока каждый украинский ребенок не вернется домой.

Правительство упростило возвращение молодежи с временно оккупированных территорий05.06.26, 15:10 • 2824 просмотра

Ольга Розгон

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