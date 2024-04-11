КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества
Ударные БПЛА зафиксированы во многих регионах Украины
ракета рф летит в направлении Одессы
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Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу
Группа из более 220 агрессивно настроенных мигрантов из беларуси попыталась нелегально пересечь границу с Польшей силой, но была отбита польской пограничной службой и войсками.
Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу
БпЛА упал на здание больницы, строившейся в российском селе Липецкой области, вызвав пожар.
Украинская пара волейбольная сборная обеспечила себе путевку на Паралимпиаду-2024
Сборная Украины по пара волейболу завоевала лицензию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже, победив команду США со счетом 3:0 в финальном матче отборочного турнира в китайском городе Дали.
Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества
Япония и США подписали соглашения об усилении безопасности и военного сотрудничества, включая совместную разработку оборонной техники, новых систем военного управления, модернизацию оборонных сетей связи, сотрудничество в области противовоздушной обороны, а также создание рабочей группы по подготовке пилотов истребителей и совместную разработку реактивного тренажера.
Ударные БПЛА зафиксированы во многих регионах Украины
По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько ударных БпЛА, которые двигались в разных направлениях над различными регионами Украины, включая Киевскую, Винницкую, Николаевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.
ракета рф летит в направлении Одессы
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, зафиксирована российская ракета с направлением на Одессу.
российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома
По предварительной информации, несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.
Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе
Три сына лидера ХАМАСа Исмаила Хании и четверо его внуков, в том числе три девочки и мальчик, были убиты в результате израильского удара в северной части сектора Газа.
Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность
Мировые звезды призвали Конгресс США одобрить военную помощь Украине, ведь украинцы борются не только за собственную государственность, но и за глобальный мир, свободу, безопасность и международный порядок, противостоя российской агрессии.
"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных
Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили новую онлайн-платформу "Военный ассистент" для упрощения и оптимизации процесса подачи официальных документов для военнослужащих, предлагая более 80 стандартизированных шаблонов в различных форматах, разработанных для защиты прав и минимизации ошибок.