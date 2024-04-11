Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу

В Польше отбили попытку нелегального пересечения границы группы из более 220 иностранцев со стороны беларуси. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, передает УНН.

Детали

По информации, в Польше более двух сотен нелегальных агрессивных мигрантов пытались прорвать границу со стороны беларуси в районе реки Пшегленд.

В районе ответственности пограничной заставы г. Беловежа 10 апреля около 10:00 была попытка силового пересечения государственной границы, вопреки правилам, через пограничную реку Пшегленд. Группа из более 220 иностранцев таким образом пыталась нелегально попасть в Польшу. Иностранцы были очень агрессивны - забросали ветвями деревьев и камнями патрули Пограничной стражи и Польского Войска, чтобы освободить себе путь в Западную Европу - Пограничная служба Польши.

Однако попытка данного штурма была сорвана. Следовательно, группа иностранцев отступила вглубь беларуси.

Нелегальные мигранты со стороны беларуси попытались прорваться в Польшу большими группами