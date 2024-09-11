Более 219 украинских граждан из Крыма до сих пор в заключении - Ташева

Более 219 граждан из Крыма до сих пор находятся в незаконном заключении. За время полномасштабного вторжения, более 1000 украинских граждан подверглись преследованиям за сопротивление оккупации и войне, за поддержку Украины, украинскую национальную символику и взгляды. Об этом сообщила постпред Президента Украины в АРК Тамила Ташева во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

"Более 219 наших граждан из Крыма до сих пор находятся в незаконном заключении ... Украина не оставит их, мы вместе с партнерами сделаем все возможное, чтобы освободить каждого из них. За время полномасштабного вторжения, более тысячи наших граждан подверглись преследованию за сопротивление оккупации, войне и поддержку Украины", - рассказала Ташева.

Также постоянная представительница отметила конкретные шаги Украины на пути к и после деоккупации полуострова, в частности на решениях по восстановлению публичной власти в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, административно-территориальном устройстве, шагов по образованию, политике памяти и прав коренных народов.

Кроме того, Ташева отметила, что один из акцентов нынешнего саммита - битва за Черное море, которая продолжается, как продолжается битва за Крым.

Дополнение

Спикер ВР заявлял, что подготовка к возвращению временно оккупированного россией Крыма не останавливается ни на миг.

На Крымский полуостров переехало около 800 тысяч россиян, которые находятся незаконно на территории.