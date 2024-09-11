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Понад 219 українських громадян з Криму досі ув’язненні – Ташева

Понад 219 українських громадян з Криму досі ув’язненні – Ташева

Київ • УНН

 • 20940 перегляди

За час повномасштабного вторгнення понад 1000 українців у Криму зазнали переслідувань за підтримку України. Україна та партнери працюють над звільненням незаконно ув'язнених громадян.

Понад 219 громадян з Криму досі перебувають у незаконному ув’язненні. За час повномасштабного вторгнення, понад 1000 українських громадян зазнали переслідувань за спротив окупації та війні, за підтримку України, українську національну символіку та погляди. Про це повідомила постпред Президента України в АРК Таміла Ташева під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Понад 219 наших громадян з Криму досі перебувають у незаконному ув’язненні…Україна не залишить їх, ми разом з партнерами зробимо все можливе, щоб звільнити кожного з них. За час повномасштабного вторгнення, понад тисяча наших громадян зазнали переслідування за спротив окупації, війні та підтримку України", - розповіла Ташева.

Також постійна представниця наголосила на конкретних кроках України на шляху до та після деокупації півострова, зокрема на рішеннях щодо відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, адміністративно-територіальному устрої, кроків щодо освіти, політики пам’яті та прав корінних народів.

Окрім того, Ташева зазначила, що один з акцентів цьогорічного саміту – битва за Чорне море, яка триває, як триває битва за Крим.

Доповнення

Спікер ВР заявляв, що підготовка до повернення тимчасово окупованого росією Криму не зупиняється ні на мить. 

На Кримський півострів переїхало близько 800 тисяч росіян, які знаходяться незаконно на території.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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