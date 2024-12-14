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Более 2000 воинов ВСУ отравились химвеществами, которые рф использует на фронте

Более 2000 воинов ВСУ отравились химвеществами, которые рф использует на фронте

Киев  •  УНН

 • 2818 просмотра

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Более 2000 украинских военных госпитализированы из-за отравления химическими веществами со стороны рф. Три случая оказались летальными, подтверждено использование запрещенного химического оружия.

Трое украинских военнослужащих умерли из-за отравления химическими веществами, которые применяют россияне во время войны. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк, передает УНН.

Детали

По словам Артема Власюка, с начала полномасштабного вторжения России в Украину с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое умерли.

Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более двух тысяч военнослужащих с различными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами

- рассказал Артем Власюк.

По его словам, в частности, речь идет об отравлении веществами слезоточивого действия CS и CN, которые используют в гранатах для борьбы с беспорядками.

Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных случая

- уточнил Артем Власюк.

Имена погибших и подразделения, в которых они служили, он не назвал из соображений безопасности. Но в трех случаях есть выводы врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом, подчеркнул чиновник ВСУ.

Он также подчеркнул, что украинское войско не использует химические вещества.

Эти средства запрещены к использованию

- сказал Артем Власюк.

Он добавил, что Украина, как подписант Конвенции о запрещении химического оружия, и ее Вооруженные силы, которые являются гарантом ее независимости и суверенитета, придерживаются международного права и требований конвенции о запрещении химического оружия в частности.

Напомним,

По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаЗдоровье
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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