Более 2000 воинов ВСУ отравились химвеществами, которые рф использует на фронте
Киев • УНН
Более 2000 украинских военных госпитализированы из-за отравления химическими веществами со стороны рф. Три случая оказались летальными, подтверждено использование запрещенного химического оружия.
Трое украинских военнослужащих умерли из-за отравления химическими веществами, которые применяют россияне во время войны. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк, передает УНН.
Детали
По словам Артема Власюка, с начала полномасштабного вторжения России в Украину с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое умерли.
Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более двух тысяч военнослужащих с различными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами
По его словам, в частности, речь идет об отравлении веществами слезоточивого действия CS и CN, которые используют в гранатах для борьбы с беспорядками.
Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных случая
Имена погибших и подразделения, в которых они служили, он не назвал из соображений безопасности. Но в трех случаях есть выводы врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом, подчеркнул чиновник ВСУ.
Он также подчеркнул, что украинское войско не использует химические вещества.
Эти средства запрещены к использованию
Он добавил, что Украина, как подписант Конвенции о запрещении химического оружия, и ее Вооруженные силы, которые являются гарантом ее независимости и суверенитета, придерживаются международного права и требований конвенции о запрещении химического оружия в частности.
Напомним,
По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.