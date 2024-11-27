Более 1300 украинок получили бесплатное лечение бесплодия по госпрограмме
Киев • УНН
По программе медицинских гарантий 1388 украинок безвозмездно получили лечение бесплодия, из них 572 женщины успешно забеременели. Государство финансирует один цикл лечения стоимостью более 80 тыс. грн.
Пакетом медицинских услуг по лечению бесплодия воспользовалось более 1300 женщин. В Министерстве здравоохранения также сообщили, что 572 женщины прошли лечение и ждут малышей, передает УНН.
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По программе медицинских гарантий 1388 украинок бесплатно воспользовались Пакетом медицинских услуг по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). К тому же 572 женщинам удалось пройти лечение и забеременеть. Программа финансируется государством-один цикл лечения обходится в более 80 тыс. грн.
Сейчас 20 украинских медучреждений заключили договор по этому пакету с НСЗУ. Желающие пройти лечение по бесплодию могут в любом законтрактованном учреждении, независимо от места регистрации пациентки. А просмотреть список больниц можно по ссылке.
Доступным этот Пакет медицинских услуг будет и в следующем году. Чтобы получить услугу, необходимо следующее:
- электронное направление от медучреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, который направляет совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью ВРТ по программе медицинских гарантий;
- установлен диагноз "женское бесплодие", " мужское бесплодие»;
- обращение для лечения бесплодия в то медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.
Напомним
Кабмин принял постановление об улучшении питания военнослужащих во время лечения и реабилитации. Новые нормы предусматривают специальный рацион и механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям.