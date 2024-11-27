Более 1300 украинок получили бесплатное лечение бесплодия по госпрограмме

Пакетом медицинских услуг по лечению бесплодия воспользовалось более 1300 женщин. В Министерстве здравоохранения также сообщили, что 572 женщины прошли лечение и ждут малышей, передает УНН.

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По программе медицинских гарантий 1388 украинок бесплатно воспользовались Пакетом медицинских услуг по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). К тому же 572 женщинам удалось пройти лечение и забеременеть. Программа финансируется государством-один цикл лечения обходится в более 80 тыс. грн.

Сейчас 20 украинских медучреждений заключили договор по этому пакету с НСЗУ. Желающие пройти лечение по бесплодию могут в любом законтрактованном учреждении, независимо от места регистрации пациентки. А просмотреть список больниц можно по ссылке.

Доступным этот Пакет медицинских услуг будет и в следующем году. Чтобы получить услугу, необходимо следующее:

электронное направление от медучреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, который направляет совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью ВРТ по программе медицинских гарантий;

установлен диагноз "женское бесплодие", " мужское бесплодие»;

обращение для лечения бесплодия в то медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.

Напомним

Кабмин принял постановление об улучшении питания военнослужащих во время лечения и реабилитации. Новые нормы предусматривают специальный рацион и механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям.