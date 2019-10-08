Боксер Спонг опроверг употребление допинга: это подстава

"Это подстава. Я категорически отрицаю, что когда-нибудь принимал вещество (запрещенное - ред.), указанное в отчете "VADA". Я попросил проверить образец B в лаборатории, которая будет выбрана на мой выбор. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по просьбе комиссии по боксу Иллинойса, показало, что я чистый боец. Я прошу "Matchroom" (промоутерская компания - ред.) открыто признать, что несколько дней назад моя проба не выявила каких-либо веществ, которые влияют на производительность. Это просто какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка. Я сам дал согласие на тестирование от VADA, потому что мне нечего скрывать. Я не оставлю это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении вреда", - подчеркнул Спонг.

Примечательно, что в допинг пробе А у нидерландца был обнаружен кломифен, и по словам промоутера Александра Красюка, команда Усика ищет нового соперника.

Напомним, что первым соперником в дебюте Усика в супертяжах должен был быть камерунец Карлос Такам, но бой был сорван из-за травмы украинца.