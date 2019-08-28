Олександр Усик відмовився від бою ще з одним боксером
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з України проти камерунця Карлоса Таками не відбудеться. Про це повідомив один з промоутерів боксера Усика Едді Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу Xicana Boxing, передає УНН.
“Такама підписав контракт на бій з кимось іншим. Їм видніше, але це дурний вчинок. Зараз ми розглядаємо кілька імен. Ведемо переговори з Андрієм Федосовим і Браянтом Дженнінгсом. Усик відвідає бій Ломаченка в Лондоні та ми все обговоримо.... Олександр (Усик) є обов’язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Джошуа — Руїс. Це геніальний боксер, але йому належить перейти в більш важку вагу”, — відзначив Хірн.
Бій українця був запланований на середину жовтня і мав пройти в Чикаго. Це буде дебют Усика в суперважкій вазі.
Нагадаємо, раніше Усик відмовився від бою з російським боксером.