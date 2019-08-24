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Усик відмовився від бою з російським боксером

Усик відмовився від бою з російським боксером

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Спортсмен відмовився від проведення поєдинку на тлі конфлікту між Україною і Росією. В даний час він готується до дебюту у важкій ваговій категорії, пише УНН з посиланням на його ефір в акаунті Instagram та на сервіс Dailymotion, де опублікована копія відео.

“Не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов’язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно... Я не хочу цього бруду ”, - сказав Усик.

Український боксер заявив, що між ним і російськими спортсменами немає особистої неприязні. “Не потрібно ніякого хайпу, мовляв, Усик відмовився боксувати з росіянином, який він красень... Ніякий не красень, просто не хочу цього”, — сказав 32-річний боксер.

Усик об’єднав пояси за версіями IBF, WBA, WBC і WBO в липні 2018 року. Титул абсолютного чемпіона світу йому принесла перемога у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії над росіянином Муратом Гассіевим. Поєдинок відбувся в Москві, на рингу спорткомплексу “Олімпійський”.

В останній раз Усик виходив на ринг в листопаді 2018 року, в Манчестері перемігши нокаутом британця Тоні Белью. У березні 2019 року WBA зобов’язала українського боксера провести обов’язковий захист титулу в поєдинку з екс-чемпіоном світу росіянином Денисом Лебедєвим. Усик відмовився від проведення бою, оголосивши про перехід у важку вагу.

Пізніше WBC оголосив вакантним титул в першій важкій вазі, присвоївши Усіку статус “чемпіон у відпустці”. WBO позбавила українського спортсмена чемпіонського пояса, передавши його поляку Кшиштофу Гловацькому.

Як повідомляв УНН, Усик дебютує в суперважкій вазі у США в жовтні.

Українські Національні Новини

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