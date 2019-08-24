Усик відмовився від бою з російським боксером

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Спортсмен відмовився від проведення поєдинку на тлі конфлікту між Україною і Росією. В даний час він готується до дебюту у важкій ваговій категорії, пише УНН з посиланням на його ефір в акаунті Instagram та на сервіс Dailymotion, де опублікована копія відео.