Усик отказался от боя с российским боксером

“Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно... Я не хочу этой грязи”, — сказал Усик.

Украинский боксер заявил, что между ним и российскими спортсменами нет личной неприязни. “Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, говна, которое будет литься с обеих сторон”, — сказал 32-летний боксер.

Усик объединил пояса по версиям IBF, WBA, WBC и WBO в июле 2018 года. Титул абсолютного чемпиона мира ему принесла победа в финале Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым. Поединок состоялся в Москве, на ринге спорткомплекса “Олимпийский”.

В последний раз Усик выходил на ринг в ноябре 2018 года, в Манчестере победив нокаутом британца Тони Белью. В марте 2019 года WBA обязала украинского боксера провести обязательную защиту титула в поединке с экс-чемпионом мира россиянином Денисом Лебедевым. Усик отказался от проведения боя, объявив о переходе в тяжелый вес.

Позднее WBC объявил вакантным титул в первом тяжелом весе, присвоив Усику статус “чемпион в отпуске”. WBO лишило украинского спортсмена чемпионского пояса, передав его поляку Кшиштофу Гловацки.

Как сообщал УНН, Усик дебютирует в супертяжелом весе в США в октябре.