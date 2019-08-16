Усик дебютує в суперважкій вазі у США в жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Український боксер Олександр Усик проведе перший бій у суперважкій вазі у жовтні в американському місті Чикаго. Про це повідомив менеджер боксера Егіс Клімас на свой сторінці в Instagram, передає УНН.
Олександр Усик проведе дебютний поєдинок у супертяжкій вазі 12 жовтня в Чикаго на Wintrus Arena.
Ім'я опонента боксера поки не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що колишній претендент на титул чемпіона світу у важкій вазі Карлос Такам може не виступити суперником Олександра Усика у дебютному бою українця в суперважах.
38-річний боксер підписав контракт з промоутерською кампанією "Star Boxing". Камерунець повинен був стати суперником колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика 25 травня, але Усик порвав правий біцепс, що змусило бій відкласти. Наразі Усик повинен повернутися після травми 12 жовтня в Чикаго.
Нагадаємо, що Олександр Усик назвав ім'я боксера, якого він вважає найкращим суперважковаговиком світу.
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