Бій Усик – Такам опинився під загрозою зриву
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Колишній претендент на титул чемпіона світу у важкій вазі Карлос Такам (36-5-1, 28 нокаутів) може не виступити суперником Олександра Усика у дебютному бою українця в суперважах, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
38-річний боксер підписав контракт з промоутерською кампанією "Star Boxing". Камерунець повинен був стати суперником колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій Усика 25 травня, але Усик порвав правий біцепс, що змусило бій відкласти. Наразі Усик повинен повернутися після травми 12 жовтня в Чикаго.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стала відома дата наступного бою Усика
За словами промоутера "Matchroom Boxing" Едді Хірна, він очікував, що Такам все одно буде противником українця. Однак, коли боксер підписав контракт з "Star Boxing" – бій може не відбутися.
Нагадаємо, що Усик після дебюту в суперважкому дивізіоні стане обов'язковим претендентом на бій із переможцем протистояння чемпіона світу Енді Руїса та Ентоні Джошуа.