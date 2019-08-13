Бой Усик - Такам оказался под угрозой срыва
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Карлос Такам (36-5-1, 28 нокаутов) может не выступить соперником Александра Усика в дебютном бою украинца в супертяжах, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
38-летний боксер подписал контракт с промоутерской кампанией "Star Boxing". Камерунец должен был стать соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом Усика 25 мая, но Усик порвал правый бицепс, что заставило бой отложить. Сейчас Усик должен вернуться после травмы 12 октября в Чикаго.
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По словам промоутера "Matchroom Boxing" Эдди Хирна, он ожидал, что Такам все равно будет противником украинца. Однако, если боксер подписал контракт с "Star Boxing" - бой может не состояться.
Напомним, что Усик после дебюта в супертяжелом дивизионе станет обязательным претендентом на бой с победителем противостояния чемпиона мира Энди Руиса и Джошуа.